Немецкий генерал допустил применение Patriot против авиации над территорией РФ

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией», - сказал военный.

Фройдинг выразил уверенность, что Киев будет соблюдать нормы международного права. При этом он не уточнил, применялось ли поставленное Германией оружие по объектам на территории РФ.

Ранее представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и его западные партнеры солидарны в том, что Украина может использовать поставленное оружие для ударов по российской территории, передает «Радиоточка НСН».

