Немецкий генерал допустил применение Patriot против авиации над территорией РФ

Украина может применить комплексы противовоздушной обороны Patriot по самолетам над территорией России. Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ.

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«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией», - сказал военный.

Фройдинг выразил уверенность, что Киев будет соблюдать нормы международного права. При этом он не уточнил, применялось ли поставленное Германией оружие по объектам на территории РФ.

Ранее представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и его западные партнеры солидарны в том, что Украина может использовать поставленное оружие для ударов по российской территории, передает «Радиоточка НСН».

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