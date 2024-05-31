Шольц заявил, что не ожидает конфликта с РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил изданию Thüringer Allgemeine, что не ожидает в ближайшем будущем конфликта с Россией.
При этом глава немецкого правительства допускает возврат к взаимопониманию и дипломатии, в то же время Берлину необходимо повышать обороноспособность. Так политик ответил на вопрос, ожидает ли он начала конфликта между странами НАТО, Германии в частности и РФ.
Шольц отметил, что целью властей ФРГ является избежание конфликта с помощью «дипломатически мотивированной политики» и понимания незыблемости государственных границ.
Ранее стало известно, что Шольц поддерживает использование западного оружия для ударов по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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