Шольц заявил, что не ожидает конфликта с РФ

При этом глава немецкого правительства допускает возврат к взаимопониманию и дипломатии, в то же время Берлину необходимо повышать обороноспособность. Так политик ответил на вопрос, ожидает ли он начала конфликта между странами НАТО, Германии в частности и РФ.

Шольц отметил, что целью властей ФРГ является избежание конфликта с помощью «дипломатически мотивированной политики» и понимания незыблемости государственных границ.

Ранее стало известно, что Шольц поддерживает использование западного оружия для ударов по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

