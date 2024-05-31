Шольц заявил, что не ожидает конфликта с РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил изданию Thüringer Allgemeine, что не ожидает в ближайшем будущем конфликта с Россией.

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При этом глава немецкого правительства допускает возврат к взаимопониманию и дипломатии, в то же время Берлину необходимо повышать обороноспособность. Так политик ответил на вопрос, ожидает ли он начала конфликта между странами НАТО, Германии в частности и РФ.

Шольц отметил, что целью властей ФРГ является избежание конфликта с помощью «дипломатически мотивированной политики» и понимания незыблемости государственных границ.

Ранее стало известно, что Шольц поддерживает использование западного оружия для ударов по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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