Немецкий Deutsche Bahn запустил «железнодорожный мост» для экспорта сельхозпродукции из Украины

Виссинг отметил, что дочерняя компания концерна DB Cargo займется перевозками продукции, в день будут отправляться 2-3 поезда.

Ранее, в конце апреля стало известно, что правительство Германии в сотрудничестве с DB Cargo разрабатывает план по созданию железнодорожных перевозок зерновых культур из Украины в третьи страны. Сообщалось о 20 тыс. поездов. Для создания «железнодорожного моста» кабмин ФРГ готов выделить €430 млн.