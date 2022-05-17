Немецкий Deutsche Bahn запустил «железнодорожный мост» для экспорта сельхозпродукции из Украины
Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn запустил «железнодорожный мост» для транспортировки сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщил Минтранс Германии в Twitter.
Виссинг отметил, что дочерняя компания концерна DB Cargo займется перевозками продукции, в день будут отправляться 2-3 поезда.
Ранее, в конце апреля стало известно, что правительство Германии в сотрудничестве с DB Cargo разрабатывает план по созданию железнодорожных перевозок зерновых культур из Украины в третьи страны. Сообщалось о 20 тыс. поездов. Для создания «железнодорожного моста» кабмин ФРГ готов выделить €430 млн.
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