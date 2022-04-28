Песков: Накачивание Украины и других стран вооружениями угрожает безопасности континента
Накачивание вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, комментируя заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о поставках вооружений другим странам помимо Украины, подчеркнул, что подобные действия провоцируют нестабильность.
«Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран - это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», — цитирует Пескова ТАСС.
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