Песков: Накачивание Украины и других стран вооружениями угрожает безопасности континента

Накачивание вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля, комментируя заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о поставках вооружений другим странам помимо Украины, подчеркнул, что подобные действия провоцируют нестабильность.

«Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран - это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», — цитирует Пескова ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВооружениеДмитрий Песков
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