Немецкие эксперты обсудили в США «Северный поток - 2»
Немецкие и американские эксперты обсудили беспокойство Вашингтона в отношении проекта «Северный поток-2», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Правительственные эксперты с обеих сторон обсудили трубопровод "Северный поток-2" и обеспокоенности по поводу рисков, которыми он угрожает украинской и европейской энергобезопасности», — следует из сообщения администрации президента США.
Ранее сообщалось, что команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон, а ее возглавил помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер.
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