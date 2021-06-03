Немецкие эксперты обсудили в США «Северный поток - 2»

Немецкие и американские эксперты обсудили беспокойство Вашингтона в отношении проекта «Северный поток-2», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

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«Правительственные эксперты с обеих сторон обсудили трубопровод "Северный поток-2" и обеспокоенности по поводу рисков, которыми он угрожает украинской и европейской энергобезопасности», — следует из сообщения администрации президента США.

Ранее сообщалось, что команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон, а ее возглавил помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАГерманияСеверный Поток-2
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