Немецкие эксперты обсудили в США «Северный поток - 2»

«Правительственные эксперты с обеих сторон обсудили трубопровод "Северный поток-2" и обеспокоенности по поводу рисков, которыми он угрожает украинской и европейской энергобезопасности», — следует из сообщения администрации президента США.

Ранее сообщалось, что команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон, а ее возглавил помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер.

