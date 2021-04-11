Немецкие депутаты считают «целенаправленными пытками» условия содержания в колонии с Навальным

В нем парламентарии выразили «полную солидарность» с Навальным, который объявил голодовку. По их словам, нельзя закрывать глаза, если «режим Путина вновь подвергнет жизнь Навального опасности».

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

