Нефтяное самоубийство. Аналитик об азербайджанской нефти для Белоруссии
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты в беседе с НСН объяснил, почему это не выгодно белорусской экономике.
Первая поставка азербайджанской нефти была отгружена в турецком порту Джейхан для Белоруссии. Об этом сообщила государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR. Объем партии составл 90 тыс. т. Ожидается, что вторая поставка придет в 20-х числах марта.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН назвал самоубийством белорусской экономики закупку нефти в Азербайджане.
«Азербайджан продает свою нефть через аукционы, поэтому это самая дорогая нефть в Европе. Постоянно покупать эту нефть очень накладно. Это могут позволить себе только заводы с очень высоким индексом Нельсона (индекс технологической сложности НПЗ – НСН), то есть с высокой технологией переработки нефти. Белорусские заводы находятся на очень низком уровне, и для них приобретение азербайджанской нефти и ее переработка – это прямые убытки. То есть они за нефть заплатят больше, чем получат за произведенный нефтепродукт. Поэтому приобретение нефти в Азербайджане самоубийственно для экономики Белоруссии. Это не первый случай. Они уже приобретали так нефть, считали убытки, и они были большие», - рассказал он.
Напомним, после того как Минск не смог договориться с Москвой об условиях поставки нефти, с 3 января прекратилась ее подача для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News