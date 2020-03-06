Нефтяное самоубийство. Аналитик об азербайджанской нефти для Белоруссии

«Азербайджан продает свою нефть через аукционы, поэтому это самая дорогая нефть в Европе. Постоянно покупать эту нефть очень накладно. Это могут позволить себе только заводы с очень высоким индексом Нельсона (индекс технологической сложности НПЗ – НСН), то есть с высокой технологией переработки нефти. Белорусские заводы находятся на очень низком уровне, и для них приобретение азербайджанской нефти и ее переработка – это прямые убытки. То есть они за нефть заплатят больше, чем получат за произведенный нефтепродукт. Поэтому приобретение нефти в Азербайджане самоубийственно для экономики Белоруссии. Это не первый случай. Они уже приобретали так нефть, считали убытки, и они были большие», - рассказал он.

Напомним, после того как Минск не смог договориться с Москвой об условиях поставки нефти, с 3 января прекратилась ее подача для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

