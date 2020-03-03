Лукашенко назвал объемы недополучаемой Белоруссией нефти

Лукашенко посетовал, что некоторые государства пришли к выводу, что с помощью вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче, сообщает Газета.ру.

Президент Белоруссии при этом подчеркнул, что указывает не только на Россию, но и на другие страны, которые, по его словам, пренебрегают своими обязательствами.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть как у России, так и у других стран. Он сказал, что «нефть сегодня мгновенно дешевеет», что подталкивает Минск договариваться с альтернативными поставщиками, передает RT.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном предложении» российского лидера Владимира Путина по компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин. Он заявил, что Москва предложила Минску отступные в размере 300 млн долларов.

В свою очередь ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему Белоруссии этой суммы будет недостаточно.

