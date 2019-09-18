По шаблону. Россия и Белоруссия снова пытаются договориться по нефти и газу

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции России и Белоруссии. Как сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества Владимир Семашко, дату приурочат к 20-летию Союзного договора России и Белоруссии. До 1 ноября должны быть разработаны дорожные карты.

Напомним, в начале сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора.

Белорусский политолог Юрий Шевцов, обсуждая с НСН планы двух стран по интеграции, предположил, какие вопросы станут ключевыми.

«Пока все складывается так, что дату утвердят, но ожидать чуда не нужно. Между Россией и Белоруссией существует много точек соприкосновения, также и много точек споров. Если все сложится удачно, то появится база для решения спора, который последние годы очень актуален. Это цены для Белоруссии на нефть и газ. Из второстепенных вопросов – это доступ к российскому рынку», - отметил эксперт.

Ранее министр энергетики России Александр Новак запланировал провести очередные переговоры с белорусским коллегой по цене на газ 23 сентября. На текущий год стоимость для Белоруссии является фиксированной и составляет $127 за тысячу кубометров. Белоруссия ранее заявляла, что справедливой считает цену, как в Смоленской области.