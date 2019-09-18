По шаблону. Россия и Белоруссия снова пытаются договориться по нефти и газу
Белорусский политолог в эфире НСН предположил, что программа интеграции России и Белоруссии поможет решить ключевой вопрос взаимоотношения двух стран.
Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции России и Белоруссии. Как сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества Владимир Семашко, дату приурочат к 20-летию Союзного договора России и Белоруссии. До 1 ноября должны быть разработаны дорожные карты.
Напомним, в начале сентября премьеры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора.
Белорусский политолог Юрий Шевцов, обсуждая с НСН планы двух стран по интеграции, предположил, какие вопросы станут ключевыми.
«Пока все складывается так, что дату утвердят, но ожидать чуда не нужно. Между Россией и Белоруссией существует много точек соприкосновения, также и много точек споров. Если все сложится удачно, то появится база для решения спора, который последние годы очень актуален. Это цены для Белоруссии на нефть и газ. Из второстепенных вопросов – это доступ к российскому рынку», - отметил эксперт.
Ранее министр энергетики России Александр Новак запланировал провести очередные переговоры с белорусским коллегой по цене на газ 23 сентября. На текущий год стоимость для Белоруссии является фиксированной и составляет $127 за тысячу кубометров. Белоруссия ранее заявляла, что справедливой считает цену, как в Смоленской области.
Александр Лукашенко призвал Россию договариваться «по-человечески». По словам президента Белоруссии, у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику.
«Как минимум 3 раза за последние 20 с лишним лет этот спор решается по одному и тому же шаблону. Нарастают противоречия, затем между двумя президентами заключается очередной договор о союзе. В конце 90-ых это было создание Союзного государства России и Белоруссии, затем в 2010-м – создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Сейчас это, видимо, будет названо иначе, но суть одна. В ходе таких соглашений Минск получил приемлемые цены на нефть и газ, а Москва – что-то своё», - напомнил новейшую историю взаимоотношений двух стран Юрий Шевцов.
Напомним, программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание единого регулятора энергетического рынка и объединение таможенной политики.
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