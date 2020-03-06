Недвижимость чиновников за рубежом назвали угрозой национальной безопасности
Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал, как будет решаться эта проблема.
Запрет иностранной недвижимости для чиновников и депутатов не прописали в Конституции, потому что многим пришлось бы отказаться от нее или сложить полномочия. Как пишут «Ведомости», об этом рассказал источник, близкий к администрации президента и Госдуме. Но такой запрет может появиться позже в федеральном законе.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН признал, что иностранная недвижимость чиновников представляет угрозу национальной безопасности.
«Очень многие представители политической элиты имеют недвижимость за границей. У них дети и близкие родственники с иностранным гражданством. Это реальная угроза национальной безопасности. Если мы обратимся к истории, то по воспоминаниям Феликса Юсупова (участник убийства Распутина - НСН), одной из причин революции было то, что элита у нас не национальна. Ее задача - в том числе создать себе условия для проживания за рубежом», - сказал он.
Однако решить ее можно, не прибегая к Конституции.
«Это регулируется не только Конституцией, но и законами. Что вошло гражданство – уже хорошо. Потому что раньше у нас многие чиновники были с иностранным гражданством. Но еще нужно будет поработать над этим. У нас в стране достаточно людей, которые понимают, что им и их детям здесь жить. И эта мотивация более правильная, чем чиновника, который думает, как собрать чемоданчик и уехать за границу. Таких примеров мы видим полно. Президент поставить задачу национализировать элиту, эту задачу надо выполнять. Чиновник, который имеет недвижимость за рубежом, уязвим для иностранных спецслужб, он может стать проводником политических и экономических интересов других государств. Это надо будет отрегулировать в законах». – заключил Кабанов.
Ранее Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранные гражданство и счета для лиц, которые занимают «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны».
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