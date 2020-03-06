Недвижимость чиновников за рубежом назвали угрозой национальной безопасности

Запрет иностранной недвижимости для чиновников и депутатов не прописали в Конституции, потому что многим пришлось бы отказаться от нее или сложить полномочия. Как пишут «Ведомости», об этом рассказал источник, близкий к администрации президента и Госдуме. Но такой запрет может появиться позже в федеральном законе.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН признал, что иностранная недвижимость чиновников представляет угрозу национальной безопасности.

«Очень многие представители политической элиты имеют недвижимость за границей. У них дети и близкие родственники с иностранным гражданством. Это реальная угроза национальной безопасности. Если мы обратимся к истории, то по воспоминаниям Феликса Юсупова (участник убийства Распутина - НСН), одной из причин революции было то, что элита у нас не национальна. Ее задача - в том числе создать себе условия для проживания за рубежом», - сказал он.