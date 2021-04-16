Рубль рухнет? Экс-министр экономики России о новых санкциях США
Андрей Нечаев согласился с главой Сбербанка Германом Грефом в оценке масштабов и последствий новых антироссийских санкций.
Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что новые санкции США против России не приведут к серьезным негативным последствиям для экономики страны. Он подчеркнул, что «если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов», пишет РБК.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» успокоил россиян, призвав не ждать экономической катастрофы на фоне новых ограничений.
«Это, несомненно, не приведёт ни к какой экономической катастрофе. Но это усложнит условия заимствования для Минфина и условия размещения государственных ценных бумаг. Сделает эти заимствования более дорогими. Приведёт к некоторому недраматическому ослаблению рубля», - заявил собеседник НСН.
При этом, Нечаев подчеркнул, что США не ставят перед собой задачу разрушить экономику России.
«Это, в первую очередь, политические акции. В 2014 году это была реакция на аннексию Крыма. Сейчас это реакция на имевшее место, по их мнению, вмешательство в американские выборы. США считают себе обязанными реагировать на какие-то агрессивные действия России. И делают это пока, действительно, достаточно мягко», - отметил эксперт.
Между тем, президент США Джо Байден накануне заявил, что надеется на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, однако готов к принятию новых мер в отношении РФ, если это понадобится. Экс-министр экономики России заявил, что перечень потенциальных санкционных угроз достаточно широк.
«В частности, это не раз анонсированное, но откладывающееся отключение системы SWIFT. Также запрет на экспорт в Россию каких-то товаров, в первую очередь, высоких технологий, так называемых технологий двойного назначения, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере. Кстати, некоторые наши нефтяные компании уже столкнулись с серьёзными проблемами. Ещё в 2014 году – в рамках тех санкции из-за Крыма – был введен запрет на поставки в РФ технологий бурения и ряд проектов в области геологоразведки и бурения он просто остановился.
В свою очередь, в Кремле заявили, что Москва будет отвечать на санкции по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью «Радиоточке НСН» Нечаев рассказал, какими может быть этот ответ.
«Санкции же качаются не только госдолга. Там ещё высылка дипломатов, персональные санкции. Значит, вышлют каких-то американских дипломатов. Каких-то американских чиновников объявят персонами нон-грата в России. Думаю, что они только улыбнуться, потому что, вряд ли, у них есть дача в Крыму и счета в Сбербанке. Также понятно, что наложить санкции на американский госдолг мы не может», - резюмировал эксперт.
Накануне, 15 апреля, Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Они коснулись 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, банкам и другим финансовым институтам США будет запрещено приобретать на первичном рынке облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять этим российским учреждениям ссуды.
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