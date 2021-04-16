Рубль рухнет? Экс-министр экономики России о новых санкциях США

Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что новые санкции США против России не приведут к серьезным негативным последствиям для экономики страны. Он подчеркнул, что «если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов», пишет РБК.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» успокоил россиян, призвав не ждать экономической катастрофы на фоне новых ограничений.

«Это, несомненно, не приведёт ни к какой экономической катастрофе. Но это усложнит условия заимствования для Минфина и условия размещения государственных ценных бумаг. Сделает эти заимствования более дорогими. Приведёт к некоторому недраматическому ослаблению рубля», - заявил собеседник НСН.

При этом, Нечаев подчеркнул, что США не ставят перед собой задачу разрушить экономику России.

«Это, в первую очередь, политические акции. В 2014 году это была реакция на аннексию Крыма. Сейчас это реакция на имевшее место, по их мнению, вмешательство в американские выборы. США считают себе обязанными реагировать на какие-то агрессивные действия России. И делают это пока, действительно, достаточно мягко», - отметил эксперт.

Между тем, президент США Джо Байден накануне заявил, что надеется на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, однако готов к принятию новых мер в отношении РФ, если это понадобится. Экс-министр экономики России заявил, что перечень потенциальных санкционных угроз достаточно широк.

«В частности, это не раз анонсированное, но откладывающееся отключение системы SWIFT. Также запрет на экспорт в Россию каких-то товаров, в первую очередь, высоких технологий, так называемых технологий двойного назначения, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере. Кстати, некоторые наши нефтяные компании уже столкнулись с серьёзными проблемами. Ещё в 2014 году – в рамках тех санкции из-за Крыма – был введен запрет на поставки в РФ технологий бурения и ряд проектов в области геологоразведки и бурения он просто остановился.