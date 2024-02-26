Правительство ФРГ заинтересовано в расследовании ЧП на «Северных потоках»
Правительство Германии заинтересовано в продолжении расследования диверсий на газопроводах «Северный потоках». Как пишет РИА Новости, об этом заявила заместитель представителя кабмина страны Кристиане Хофман.
По её словам, генеральная прокуратура Германии по-прежнему заведует расследованием.
«Федеральное правительство заинтересовано в том, чтобы диверсия была раскрыта, и чтобы мы выяснили, кто за ней стоит», — заключила Хофман.
Ранее полиция Дании объявила об остановке расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сославшись на недостаток оснований для его продолжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru