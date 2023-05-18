Небензя рассказал, почему Москва согласилась на продление зерновой сделки
18 мая 202300:01
Москва согласилась на продление зерновой сделки, так как рассчитывает на решение проблем с российской частью договора, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.
По его словам, Россия не потеряла надежду, «что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше».
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш остался доволен продлением зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru