Небензя рассказал, почему Москва согласилась на продление зерновой сделки

Москва согласилась на продление зерновой сделки, так как рассчитывает на решение проблем с российской частью договора, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.

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По его словам, Россия не потеряла надежду, «что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш остался доволен продлением зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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