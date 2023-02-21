Заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» перенесли
Запланированное на 21 февраля заседание Совета Безопасности ООН, посвященное уничтожению российских «Северных потоков», перенесено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В настоящее время уточняется новая дата. Сложности при определении сроков связаны с большой активностью в штаб-квартире ООН на этой неделе из-за мероприятий к годовщине начала специальной военной операции.
Ранее сообщалось что китайские власти поддерживают проект российской резолюции в Совбезе ООН, который предусматривает создание комиссии по расследованию взрывов на трубопроводах «Северного потока».
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