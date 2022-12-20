Небензя: Запад хочет «заретушировать» факт выхода США из СВПД

Небензя подчеркнул, что координатор «формата 2231» в своем выступлении не указал прямо на «первопричину нынешних проблем с СВПД – односторонний выход США из "сделки" и последующее нарушение ее положений», пишет «Свободная пресса». Дипломат также обратил внимание на полугодовой доклад Гутерреша по вопросам выполнения резолюции 2231, отметив, что документ читается так, будто «между действиями США и Ирана фактически ставится "знак равенства"», отмечает Газета.ру.

«В целом складывается впечатление, что и генсекретарь ООН, и наши западные коллеги сейчас стремятся максимально "заретушировать" факт одностороннего выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году, что создает искаженную картину, будто бы "сделка" то ли начала разваливаться сама собой, то ли ... что в ее "пробуксовке" изначально виноват Тегеран», — цитирует постпреда РИА Новости.

Как напомнил Небензя, речь должна идти о полной отмене «на постоянной и проверяемой основе» незаконных дискриминационных мер США против Ирана, нарушающих резолюцию 2231.

