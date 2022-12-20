Небензя: Запад хочет «заретушировать» факт выхода США из СВПД
Постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что Запад и генсек ООН Антониу Гутерреш хотят «заретушировать» факт одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом дипломат заявил на заседании Совбеза ООН, посвященном теме исполнения резолюции 2231 по созданию СВПД.
Небензя подчеркнул, что координатор «формата 2231» в своем выступлении не указал прямо на «первопричину нынешних проблем с СВПД – односторонний выход США из "сделки" и последующее нарушение ее положений», пишет «Свободная пресса». Дипломат также обратил внимание на полугодовой доклад Гутерреша по вопросам выполнения резолюции 2231, отметив, что документ читается так, будто «между действиями США и Ирана фактически ставится "знак равенства"», отмечает Газета.ру.
«В целом складывается впечатление, что и генсекретарь ООН, и наши западные коллеги сейчас стремятся максимально "заретушировать" факт одностороннего выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году, что создает искаженную картину, будто бы "сделка" то ли начала разваливаться сама собой, то ли ... что в ее "пробуксовке" изначально виноват Тегеран», — цитирует постпреда РИА Новости.
Как напомнил Небензя, речь должна идти о полной отмене «на постоянной и проверяемой основе» незаконных дискриминационных мер США против Ирана, нарушающих резолюцию 2231.
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