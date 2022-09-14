Небензя: визы США для участия в Генассамблее ООН не получили многие члены делегации

Визы США для участия в сессии Генассамблее ООН не получили многие члены делегации РФ. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

77-я сессия Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке

По его словам, визы получила только та часть делегации, которая летит на мероприятие с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Генассамблеи ООН состоится в США 20-26 сентября.

Ранее Путин утвердил состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, её возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Генассамблея ООНВасилий Небензя
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