Небензя: визы США для участия в Генассамблее ООН не получили многие члены делегации
Визы США для участия в сессии Генассамблее ООН не получили многие члены делегации РФ. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
По его словам, визы получила только та часть делегации, которая летит на мероприятие с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Генассамблеи ООН состоится в США 20-26 сентября.
Ранее Путин утвердил состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, её возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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