Небензя: визы США для участия в Генассамблее ООН не получили многие члены делегации

По его словам, визы получила только та часть делегации, которая летит на мероприятие с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Генассамблеи ООН состоится в США 20-26 сентября.

Ранее Путин утвердил состав делегации России для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, её возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



