77-я сессия Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке

77-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник открыли глава всемирной организации Антониу Гутерриш и председатель сессии венгерский дипломат Чаба Кёрёши. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломаты займутся утверждением повестки и расписаний заседаний, сформируют рабочие комитеты. Главным событием станет неделя высокого уровня (20-26 сентября), на которую прилетят делегации разных стран.

Ранее во вторник в МИД РФ заявили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и некоторые члены делегации Москвы на 77 сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций получили визы США для поездки в Нью-Йорк.



