Небензя: Ситуацию с Навальным могут вынести на обсуждение в Совбезе ООН
Россия гипотетически может вынести ситуацию с российским политиком Алексеем Навальным на обсуждение в Совете безопасности ООН, сообщили РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Каждый раз, когда мы обсуждаем «химию» [химоружие] в том числе сирийскую, они эту тему по касательной затрагивают»,— сказал Небензя.
По его словам, Москва не пытается уйти от разговора на тему Навального. «Мы готовы, мы ничего не боимся, ничего не скрываем», - отметил постпред.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением аннулировать загранпаспорт Алексея Навального. Таким образом, по его словам, он останется за границей и получит немецкое гражданство.
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