Небензя: Ситуацию с Навальным могут вынести на обсуждение в Совбезе ООН

По его словам, Москва не пытается уйти от разговора на тему Навального. «Мы готовы, мы ничего не боимся, ничего не скрываем», - отметил постпред.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением аннулировать загранпаспорт Алексея Навального. Таким образом, по его словам, он останется за границей и получит немецкое гражданство.

