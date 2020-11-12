Небензя: Ситуацию с Навальным могут вынести на обсуждение в Совбезе ООН

Россия гипотетически может вынести ситуацию с российским политиком Алексеем Навальным на обсуждение в Совете безопасности ООН, сообщили РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Каждый раз, когда мы обсуждаем «химию» [химоружие] в том числе сирийскую, они эту тему по касательной затрагивают»,— сказал Небензя.

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По его словам, Москва не пытается уйти от разговора на тему Навального. «Мы готовы, мы ничего не боимся, ничего не скрываем», - отметил постпред.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением аннулировать загранпаспорт Алексея Навального. Таким образом, по его словам, он останется за границей и получит немецкое гражданство.

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Фото: instagram.com/navalny
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