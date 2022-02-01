Небензя: Санкции против РФ повлекут за собой ответ Москвы

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что введение антироссийских санкций повлекут за собой ответные меры Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.



Небензя также отметил, что в случае введения санкций вред будет нанесен не только РФ. Он добавил также, что РФ научились жить в условиях санкций.

Дипломат назвал ироничным то, что западные страны говорят о превентивных санкциях, до того, как что-то случилось.













