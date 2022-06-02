В Киеве потребовали с помощью ООН организовать вывоз зерна морем
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил в четверг, что правительство республики рассматривает вопрос по созданию международной миссии под эгидой ООН, которая обеспечит доставку через морские порты украинской сельскохозяйственной продукции.
«Мы приветствуем предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море», — сообщил Николенко.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает усилия генсека ООН Антониу Гутерриша в обеспечении безопасного прохода судов с зерном из Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- Путин поручил отремонтировать 85% всей опорной сети российских дорог
- СМИ: послы ЕС утвердили частичное эмбарго на российскую нефть
- Швеция направит на Украину дополнительную партию оружия
- Под Запорожьем задержали криминального авторитета, подозреваемого в работе на СБУ
- В Минцифры допустили снижение ставки по ипотеке для IТ-специалистов до 1%
- Путин подтвердил, что трассу М12 «Москва — Казань» продлят до Челябинска
- МК: Цены на фрукты и овощи в Крыму снизили из-за поставок из Херсонской области
- В Киеве потребовали с помощью ООН организовать вывоз зерна морем
- Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину вести переговоры
- Производитель Barbie не будет создавать «беременного» Кена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru