В Киеве потребовали с помощью ООН организовать вывоз зерна морем

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил в четверг, что правительство республики рассматривает вопрос по созданию международной миссии под эгидой ООН, которая обеспечит доставку через морские порты украинской сельскохозяйственной продукции.

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«Мы приветствуем предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море», — сообщил Николенко.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает усилия генсека ООН Антониу Гутерриша в обеспечении безопасного прохода судов с зерном из Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чёрное МореООНЗерноУкраина
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