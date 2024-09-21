Небензя предупредил об угрозе терактов с помощью бытовой техники из-за США
Действия США и их партнеров подвели планету к угрозе терактов с помощью бытовых приборов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации.
Дипломат отметил, что Вашингтон и его союзники объявили курс на применение «информационно-коммуникационных технологий в наступательных военно-политических целях» против других стран.
«Очевидно, что именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», — заявил Небензя.
Ранее в Белом доме заявили, что США «никоим образом» не причастны к взрывам средств связи в Ливане. Детонация устройств, в том числе пейджеров и раций, произошла в разных районах страны 17 и 18 сентября, погибли 37 человек, еще более трех тысяч пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru