Белый дом: США не причастны к взрывам в Ливане
Соединенные Штаты «никоим образом» не причастны к взрывам в Ливане, которые произошли за последние два дня, сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, американские власти предпринимают шаги, призванные не допустить открытия «второго фронта» конфликта на Ближнем Востоке на границе с Ливаном.
18 сентября в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru