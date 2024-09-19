Белый дом: США не причастны к взрывам в Ливане

По его словам, американские власти предпринимают шаги, призванные не допустить открытия «второго фронта» конфликта на Ближнем Востоке на границе с Ливаном.

18 сентября в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

