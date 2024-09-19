Белый дом: США не причастны к взрывам в Ливане

Соединенные Штаты «никоим образом» не причастны к взрывам в Ливане, которые произошли за последние два дня, сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Нетаньяху впервые обратился с заявлением после детонации электроники в Ливане

По его словам, американские власти предпринимают шаги, призванные не допустить открытия «второго фронта» конфликта на Ближнем Востоке на границе с Ливаном.

18 сентября в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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