Небензя ответил на реплику дипломата США цитатой Мартина Лютера Кинга
Представители России и США при Совете Безопасности ООН во время заседания о сотрудничестве организации с Лигой арабских государства обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга. Об этом пишет ТАСС.
Американский диппредставитель Родни Хантер во время своего выступления осудил действия режимов Сирии и Ирана в Ближневосточном регионе. Он заключил, что “Ненависть не не может изгнать ненависть, и только любовь может сделать это», – воспользовавшись известной цитатой лидера движения за права чернокожих в США.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ напомнил о еще одной цитате Кинга и отметил, что ее «видимо, не любят воспроизводить». «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели», – сказал российский дипломат и призвал прекратить гонку вооружений в регионе.
День Мартина Лютера Кинга в этом году отмечают в США 20 января. Этот федеральный праздник и выходной объявляется ежегодно в каждый третий понедельник января, он приурочен ко дню рождения общественного деятеля 15 января.
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