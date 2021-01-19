Небензя ответил на реплику дипломата США цитатой Мартина Лютера Кинга

Представители России и США при Совете Безопасности ООН во время заседания о сотрудничестве организации с Лигой арабских государства обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга. Об этом пишет ТАСС.

Американский диппредставитель Родни Хантер во время своего выступления осудил действия режимов Сирии и Ирана в Ближневосточном регионе. Он заключил, что “Ненависть не не может изгнать ненависть, и только любовь может сделать это», – воспользовавшись известной цитатой лидера движения за права чернокожих в США.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ напомнил о еще одной цитате Кинга и отметил, что ее «видимо, не любят воспроизводить». «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели», – сказал российский дипломат и призвал прекратить гонку вооружений в регионе.