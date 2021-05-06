Небензя обвинил Запад в нежелании слушать правду о Донбассе
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил западных коллег в нежелании слушать «неудобную информацию» о событиях на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление Небензя сделал в ходе неформального онлайн-заседания СБ ООН "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине», организованного Россией. Ряд стран Запада обвинили РФ в том, что проведение этого мероприятия призвано отвлечь внимание международного сообщества от российской агрессии против Украины.
По словам Небензя, с момента конфликта на Украине западные представители в СБ ООН встают на защиту любых действий Киева и обвиняют РФ в блокировке урегулирования ситуации. Чиновник отметил, что трагические истории людей Донбасса, которые Запад называет «российской пропагандой», является «неудобной информацией».
Ранее в ходе мероприятия жительница Горловки призвала СБ ООН помочь в прекращении агрессии Киева.
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