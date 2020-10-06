Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО

Постпред России в ООН Василий Небензя раскритиковал блокировку выступления экс-главы ОЗХО Жосе Бустани, назвав это решение «позором». Дипломат добавил, что таким образом западные страны пытаются избежать «неугодной правды», сообщает ТАСС.

Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция и США заблокировали выступление Бустани, приглашенного Россией в качестве докладчика. По мнению западных стран, Бустани перестал возглавлять ОЗХО в 2002 году, поэтому недостаточно осведомлен в вопросе. На повестке заседания Совбеза стояло исполнение решений организации по Сирии от 2013 года.

Срок председательства Бустани был прерван досрочно по инициативе США. Тогда в Вашингтоне заявили, что дипломат ведет неумелое финансовое руководство и «воздерживается от консультаций».

Василий Небензя резко осудил выступление против доклада. «То, что сегодня произошло, это стыд и позор. Вы вошли в историю Совета Безопасности, потому что никогда еще Совет не голосовал по поводу присутствия или отсутствия брифера, предложенного председателем», - сказал Небензя.

В итоге Небензя сам прочитал выступление Бустани. В нем постпред России при ООН раскритиковал положение дел в ОЗХО и выразил мнение, что расследования структуры проводятся под давлением.

Ранее в ОЗХО сообщили о получении запроса от России для содействия в расследования отравления Алексея Навального. В организации сообщили о готовности направить группу экспертов в Россию.

