Небензя не ответил на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
10 декабря 202404:33
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не ответил о судьбе российских сил в Сирии после смены власти в этой стране, сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, данный вопрос был задан ему не по адресу.
Ранее сирийская оппозиция рассказала о будущем российских военных баз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя не ответил на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
- Пентагон: Расширения присутствия в Сирии не планируется
- Орбан провел день с Трампом и Маском в имении Мар-а-Лаго
- США: 18-летние новобранцы ВСУ будут экипированы в случае их мобилизации
- СМИ: Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США
- Из-под завалов после взрыва в подмосковном Пушкино извлекли тела двух человек
- СМИ: «Т-Банк» планирует перевести часть заемщиков в «Уралсиб»
- Бой Су-30СМ и Ми-8 с катерами ВСУ за Крымский мост попал на видео
- Хинштейн заявил, что никакого снисхождения к тем, кто уличён в коррупционном скандале не будет
- СМИ: Зарплата курьеров может вырасти до 300 тысяч рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru