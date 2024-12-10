Небензя не ответил на вопрос о судьбе российских баз в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не ответил о судьбе российских сил в Сирии после смены власти в этой стране, сообщает РИА Новости.

Пентагон: Расширения присутствия в Сирии не планируется

По словам дипломата, данный вопрос был задан ему не по адресу.

Ранее сирийская оппозиция рассказала о будущем российских военных баз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СирияООНВасилий Небензя

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