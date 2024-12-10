Пентагон: Расширения присутствия в Сирии не планируется

США не планируют расширять своё военное присутствие в Сирии, в том числе временно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Минобороны Сабрину Сингх.

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По её словам, положение сил остаётся прежним – они остаются на повышенном уровне.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что американские власти сообщили о своей поддержке международным усилиям, направленным на привлечение к ответственности тех, кто помогал бывшему президенту Сирии Башару Асаду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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