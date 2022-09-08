Небензя назвал заседание СБ ООН новой вехой в антироссийской дезинформационной кампании

Созванное США совещание Совета безопасности ООН по Украине стало новой вехой в антироссийской кампании по дезинформации. Об этом заявил постпред РФ при международной организации Василий Небензя.

Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Выступая в Совбезе, постпред указал, что кампанию по дезинформации развязали Киев и страны Запада, отмечает РЕН ТВ.

«Сегодняшнее заседание, созванное по запросу Соединенных Штатов и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны», – цитирует дипломата ТАСС.

Небензя отметил циничные попытки заставить общественность поверить в существование «лагерей, где пытают мирных украинских граждан» и обманом или силой заставляют переезжать в Россию. Дипломат подчеркнул, что Россия является крупнейшей страной-реципиентом украинских беженцев, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Василий НебензяСовбез ООН
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