Небензя назвал заседание СБ ООН новой вехой в антироссийской дезинформационной кампании

Выступая в Совбезе, постпред указал, что кампанию по дезинформации развязали Киев и страны Запада, отмечает РЕН ТВ.

«Сегодняшнее заседание, созванное по запросу Соединенных Штатов и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны», – цитирует дипломата ТАСС.

Небензя отметил циничные попытки заставить общественность поверить в существование «лагерей, где пытают мирных украинских граждан» и обманом или силой заставляют переезжать в Россию. Дипломат подчеркнул, что Россия является крупнейшей страной-реципиентом украинских беженцев, пишет Ura.ru.

