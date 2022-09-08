Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Оно должно состояться 8 сентября. По словам дипломата, предложено обсудить «угрозу международному миру и безопасности», которая исходить на фоне поставок иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения Киеву.

Небензя отметил, что Россия хотела бы видеть в роли докладчика заместителя генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу, а также «представителей гражданского общества».

Напомним, заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено ситуации вокруг Украины, состоится 22 сентября. Оно пройдет на министерском уровне.

