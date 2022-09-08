Москва запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Власти России запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Украине со стороны Запада, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постпреда РФ при организации Василия Небензю.
Оно должно состояться 8 сентября. По словам дипломата, предложено обсудить «угрозу международному миру и безопасности», которая исходить на фоне поставок иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения Киеву.
Небензя отметил, что Россия хотела бы видеть в роли докладчика заместителя генерального секретаря ООН по разоружению Идзуми Накамицу, а также «представителей гражданского общества».
Напомним, заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено ситуации вокруг Украины, состоится 22 сентября. Оно пройдет на министерском уровне.
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