Небензя: Москва не получала конкретных сигналов от Вашингтона по контактам по Украине
Москва внимательно отслеживает риторику американского президента Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда при ООН Василия Небензи.
По его словам, конкретных сигналов по возобновлению контактов пока получено не было, слышны только лозунги. Дипломат отметил, что российские подходы по урегулированию кризиса известны: отказ НАТО от обязательств не расширяться на восток и нарушение прав русскоязычных граждан Украины.
Ранее стало известно, что у главы США Дональда Трампа практически нет аргументов для начала переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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