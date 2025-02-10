Небензя: Москва не получала конкретных сигналов от Вашингтона по контактам по Украине

Москва внимательно отслеживает риторику американского президента Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда при ООН Василия Небензи.

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По его словам, конкретных сигналов по возобновлению контактов пока получено не было, слышны только лозунги. Дипломат отметил, что российские подходы по урегулированию кризиса известны: отказ НАТО от обязательств не расширяться на восток и нарушение прав русскоязычных граждан Украины.

Ранее стало известно, что у главы США Дональда Трампа практически нет аргументов для начала переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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