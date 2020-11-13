Небензя и Тихановская встретились в ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что встретился на заседании Совета Безопасности ООН с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, передаёт РИА Новости.



«Мы поговорили. Мы никому не отказываем в слове и готовы разговаривать со всеми», - отметил постпред.

Ранее Тихановская, которую оппозиция Белоруссии считает победительницей президентских выборов, заявила о желании встретиться с российскими властями, а в случае отказа лично ей, предложила провести переговоры с оппозиционным Координационным советом Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Тихановской, отметил, что о таких контактах не может быть и речи, так как Конституционный суд Белоруссии признал Координационный совет оппозиции незаконным.

После президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа, в стране не прекращаются акции протеста. Оппозиция не признаёт победу действующего президента Александра Лукашенко и заявляет, что результаты голосования, объявленные ЦИК Белоруссии, были сфальсифицированы и добивается их пересмотра.