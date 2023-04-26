Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме

Депутат Евгений Ступин в своем телеграм-канале сообщил, что его исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме.

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За исключение проголосовали пять человек, против - четыре, отметил политик.

Ранее Ступина исключили из партии КПРФ. По словам депутата, ему назвали три причины исключения, в том числе голосование против отчета мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме в прошлом году.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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