Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме

За исключение проголосовали пять человек, против - четыре, отметил политик.

Ранее Ступина исключили из партии КПРФ. По словам депутата, ему назвали три причины исключения, в том числе голосование против отчета мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме в прошлом году.

