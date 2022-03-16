«Не знали, что делать»: Боец ВСУ о больших потерях под Мелитополем

Военнослужащие 25-й транспортной авиационной бригады ВС Украины в Мелитополе в ходе боевых действий не получили никаких указаний от командования и были растеряны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы опроса военного этой бригады Олега Игнатова, которые распространила ФСБ.

По словам Игнатова, он был доставлен в крымский пункт пропуска Джанкой, однако сначала бойцы сами выходили на разведку, так как «указаний, что нам делать, не было».

Затем Игнатов добрался до города Токмак в Запорожской области, и пришел к людям с оружием, которые помогли ему закопать автомат в огороде. После чего со своим знакомым он выбрался в Мелитополь, где продал случайно найденный офицерский пистолет, чтобы получить какие-то деньги на дорогу до Крыма.

По словам Игнатова, офицеры ВСУ переодеваются в гражданское и бросают оружие.

