«Не знали, что делать»: Боец ВСУ о больших потерях под Мелитополем
Военнослужащие 25-й транспортной авиационной бригады ВС Украины в Мелитополе в ходе боевых действий не получили никаких указаний от командования и были растеряны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы опроса военного этой бригады Олега Игнатова, которые распространила ФСБ.
По словам Игнатова, он был доставлен в крымский пункт пропуска Джанкой, однако сначала бойцы сами выходили на разведку, так как «указаний, что нам делать, не было».
Затем Игнатов добрался до города Токмак в Запорожской области, и пришел к людям с оружием, которые помогли ему закопать автомат в огороде. После чего со своим знакомым он выбрался в Мелитополь, где продал случайно найденный офицерский пистолет, чтобы получить какие-то деньги на дорогу до Крыма.
По словам Игнатова, офицеры ВСУ переодеваются в гражданское и бросают оружие.
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