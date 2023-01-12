«Не верю!»: Экс-посол США Салливан развеял слухи о «нездоровье» Путина

Бывший посол Соединённых Штатов Америки в Москве Джон Салливан считает не соответствующими действительности утверждения о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина. Такую точку зрения дипломат высказал в интервью изданию The Foreign Policy.

Салливан признался, что восхищался внешним видом российского лидера во время личных встреч. «Каждый раз я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно», - заметил экс-посол. Он также признал, что разведка США нередко ошибается, оценивая состояние здоровья лидеров других стран.

«Чистое зло и ошибки Байдена»: В США заявили, что не хотят воевать с Москвой

При этом Салливан списывает изменения во внешнем виде президента РФ за последний год на переживаемый им стресс. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал здоровье президента «вопросом государственной безопасности». Он также предупредил, что общение Путина с прессой уже не будет таким, как до пандемии коронавируса.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Джон Салливан в начале сентября прошлого года был вынужден досрочно покинуть Москву из-за тяжелого заболевания супруги. Она была больна раком и вскоре скончалась.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеПутинПосол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры