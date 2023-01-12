«Не верю!»: Экс-посол США Салливан развеял слухи о «нездоровье» Путина

Бывший посол Соединённых Штатов Америки в Москве Джон Салливан считает не соответствующими действительности утверждения о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина. Такую точку зрения дипломат высказал в интервью изданию The Foreign Policy.

Салливан признался, что восхищался внешним видом российского лидера во время личных встреч. «Каждый раз я думал, что для 69-летнего, которому скоро исполнится 70 лет, он выглядит великолепно», - заметил экс-посол. Он также признал, что разведка США нередко ошибается, оценивая состояние здоровья лидеров других стран.