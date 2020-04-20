Американцы показали видео «опасного сближения» с российским Су-35
Российский истребитель Су-35 дважды в течение 100 минут «перехватил» морской патрульный самолёт ВМС США P-8A Poseidon, заявили американские военные. Инцидент произошёл 19 апреля над Средиземным морем.
Второй манёвр российских лётчиков американцы расценили как небезопасный и непрофессиональный, передаёт ТАСС. Военные США опубликовали видео в «Твиттере»: Су-35 сблизился с «Посейдоном» на 7,6 метра, говорится в подписи.
BREAKING: Another unsafe #Russian 🇷🇺 intercept of 🇺🇸 @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe interactions!@USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 19, 2020
Перед этим Шестой флот США сообщал о небезопасном перехвате «Посейдона» 15 апреля, напоминает Ura.ru.
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