Американцы показали видео «опасного сближения» с российским Су-35

Российский истребитель Су-35 дважды в течение 100 минут «перехватил» морской патрульный самолёт ВМС США P-8A Poseidon, заявили американские военные. Инцидент произошёл 19 апреля над Средиземным морем.

Второй манёвр российских лётчиков американцы расценили как небезопасный и непрофессиональный, передаёт ТАСС. Военные США опубликовали видео в «Твиттере»: Су-35 сблизился с «Посейдоном» на 7,6 метра, говорится в подписи.

Перед этим Шестой флот США сообщал о небезопасном перехвате «Посейдона» 15 апреля, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:Средиземное МореСу-35ВМС США
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