«Не уйдут из региона»: В Турции опасаются мирного плана Трампа по Украине
Тогрул Исмаил заявил НСН, что Турция формально присоединилась к европейскому процессу урегулирования конфликта на Украине, так как не доверяет Трампу.
Американский лидер Дональд Трамп предлагает урегулирование на Украине, которое означает постоянное присутствие США в регионе, что невыгодно Турции, заявил НСН турецкий политолог Тогрул Исмаил.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине, который предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц. А размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на втором этапе, заявил Макрон в интервью Le Figaro. Отмечается, что в евровстрече участвовали Турция и Канада. Тогрул Исмаил объяснил, почему Турция присоединилась к Европе в этом вопросе.
«Турция хочет, чтобы военные действия были завершены, принимает участие в различных мероприятиях. Турция предлагает не только свои посреднические услуги, но и место встречи. В Стамбуле недавно состоялась встреча делегаций России и США. Турция – единственная страна в НАТО, которая имеет хороший диалог и с Россией, и с Украиной. Здесь ничего удивительного нет», - отметил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что Турция стремится к завершению конфликта, но не хочет допускать США в регион и не верит в мирный план Трампа.
«Турция всегда выбирает свои собственные позиции, нельзя сказать, что Турция заняла позицию Трампа или Европы в этом процессе. Для Турции сейчас важна хотя бы первоначальная приостановка боевых действий. Что касается плана Трампа, кому приятно присутствие Америки в центре Европы? Трамп предлагает такую сделку, которая означает, что Америка потом не уйдет из этого региона. И это не разрешает конфликтную ситуацию, план Трампа просто отбрасывает это на неопределенное время. Конфликт решится, когда за стол переговоров сядут делегации России и Украины. Так и предлагает Турция», - пояснил политолог.
Франция и Великобритания дали понять Зеленскому, что с США придется мириться, а конфликт с Россией продолжать без Вашингтона невыгодно, заявил немецкий политолог Александр Рар. Европейский план перемирия в два этапа он назвал «формальной гарантией» для Зеленского, который ожидал большего, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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