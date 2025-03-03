«Не уйдут из региона»: В Турции опасаются мирного плана Трампа по Украине

«Турция хочет, чтобы военные действия были завершены, принимает участие в различных мероприятиях. Турция предлагает не только свои посреднические услуги, но и место встречи. В Стамбуле недавно состоялась встреча делегаций России и США. Турция – единственная страна в НАТО, которая имеет хороший диалог и с Россией, и с Украиной. Здесь ничего удивительного нет», - отметил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что Турция стремится к завершению конфликта, но не хочет допускать США в регион и не верит в мирный план Трампа.

«Турция всегда выбирает свои собственные позиции, нельзя сказать, что Турция заняла позицию Трампа или Европы в этом процессе. Для Турции сейчас важна хотя бы первоначальная приостановка боевых действий. Что касается плана Трампа, кому приятно присутствие Америки в центре Европы? Трамп предлагает такую сделку, которая означает, что Америка потом не уйдет из этого региона. И это не разрешает конфликтную ситуацию, план Трампа просто отбрасывает это на неопределенное время. Конфликт решится, когда за стол переговоров сядут делегации России и Украины. Так и предлагает Турция», - пояснил политолог.

Франция и Великобритания дали понять Зеленскому, что с США придется мириться, а конфликт с Россией продолжать без Вашингтона невыгодно, заявил немецкий политолог Александр Рар. Европейский план перемирия в два этапа он назвал «формальной гарантией» для Зеленского, который ожидал большего, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

