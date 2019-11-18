ПАСЕ и ОБСЕ пожурили белорусские выборы, но признают их легитимными
Белорусский политолог в эфире НСН выразил уверенность, что Европа не будет оспаривать итоги прошедших в республике парламентских выборов.
Международные наблюдатели от ОБСЕ и ПАСЕ заявили, что разочарованы ходом парламентских выборов в Белоруссии. В частности, они отметили, что страна не выполнила рекомендации 2016 года по улучшению избирательного процесса, а сами выборы не соответствовали важным международным стандартам демократии.
Белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН отметил, что для белорусской стороны критика со стороны этих организаций не стала сюрпризом.
«Они традиционно критикует выборы в Белоруссии, нужно смотреть - как расставлены акценты. Они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством, но не были выполнены ряд стандартов ОБСЕ и неких международных практик. В то же время анализ деятельности ОБСЕ, их отчетов и практик, показывает, что ни одна из стран, входящих в данную организацию, не выполняет в полной мере их рекомендации, поскольку эти рекомендации, зачастую, требуют коренного пересмотра внутреннего законодательства, очень часто противоречат национальным интересам и так далее», -сказал Шпаковский.
Глава мониторинговой миссии лорд Бленкатра, отвечая на вопрос журналистов касательно легитимности избранных депутатов белорусского парламента, отметил, что выносить решения по данному вопросу - прерогатива белорусского народа.
Политолог убежден, что организации признают выборы состоявшимися, а белорусский парламент - легитимным.
«По факту с белорусским парламентом будут работать. Для себя они [организации] оставят какие-то юридические лазейки в отношении того, что эти выборы, в их понимании, прошли не совсем по универсальным демократическим стандартам. Но де-факто белорусский парламент будет признан, легитимен в системе международной парламентской дипломатии. Это совершенно однозначно, таковы сейчас реалии. В сравнении с прошлыми отчетами ОБСЕ, данный отчет, в нашем понимании, носит достаточно умеренный характер и содержит как позитивные оценки, так и ограниченную критику, но, это ни как не стало сюрпризом для белорусской стороны», - сказал он.
При этом, собеседник НСН отметил, что самой недисциплинированной страной в выполнении норм избирательного права являются США.
«Чемпион по невыполнению рекомендаций ОБСЕ - это Соединенные Штаты Америки, которые, как известно, руководствуются чувством превосходства собственной демократической модели над всеми остальными. Они в принципе игнорируют попытки любого рода внешнего вмешательства и нравоучений по вопросам демократии, проведения выборов и так далее. Там избирательная система вообще крайне странная с привычной нам точки зрения», - уточнил политолог.
Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Белоруссия не сможет войти в Совет Европы пока в стране не отменят смертную казнь. В ответ на это президент республики Александр Лукашенко ответил, что белорусы поддерживают высшую меру наказания, о чем, по его словам, свидетельствуют соцопросы.
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