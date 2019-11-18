ПАСЕ и ОБСЕ пожурили белорусские выборы, но признают их легитимными

Международные наблюдатели от ОБСЕ и ПАСЕ заявили, что разочарованы ходом парламентских выборов в Белоруссии. В частности, они отметили, что страна не выполнила рекомендации 2016 года по улучшению избирательного процесса, а сами выборы не соответствовали важным международным стандартам демократии.

Белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН отметил, что для белорусской стороны критика со стороны этих организаций не стала сюрпризом.

«Они традиционно критикует выборы в Белоруссии, нужно смотреть - как расставлены акценты. Они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством, но не были выполнены ряд стандартов ОБСЕ и неких международных практик. В то же время анализ деятельности ОБСЕ, их отчетов и практик, показывает, что ни одна из стран, входящих в данную организацию, не выполняет в полной мере их рекомендации, поскольку эти рекомендации, зачастую, требуют коренного пересмотра внутреннего законодательства, очень часто противоречат национальным интересам и так далее», -сказал Шпаковский.

Глава мониторинговой миссии лорд Бленкатра, отвечая на вопрос журналистов касательно легитимности избранных депутатов белорусского парламента, отметил, что выносить решения по данному вопросу - прерогатива белорусского народа.

Политолог убежден, что организации признают выборы состоявшимися, а белорусский парламент - легитимным.