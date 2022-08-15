«Не торопите события»: Миронов не исключил участия Прилепина в выборах президента

Сам сопредседатель партии Прилепин новость о своих амбициях не подтвердил. Однако Миронов считает, что выдвижение Прилепина может состояться.

«Захар - активный общественный деятель, обладающий незаурядными лидерскими качествами. Лично я бы не стал исключать такого развития событий. Но давайте не будем торопить события. На данный момент этот вопрос не стоит на повестке партии. До выборов президента еще минимум полтора года. Да и с учетом тех событий, которые происходят в мире, на Донбассе, в Украине – говорить о выборах президента сегодня, на мой взгляд, несвоевременно. Есть другие проблемы, требующие участия. По Уставу партии решение принимает съезд, накануне старта избирательной кампании. Могу сказать одно: партия будет активно участвовать в выборах президента», - сказал Миронов.

Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с НСН заявил, что замглавы Совбеза РФ имеет все шансы стать президентом, так как обладает уникальным политическим опытом.

