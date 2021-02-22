«Не стоит выеденного яйца»: Кадыров прокомментировал скандал с фото вице-премьера Украины

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений за снимок с главой Чечни. Вице-премьер написал в своём Facebook, что оказался рядом с Кадыровым из-за протокола организаторов мероприятия.

«В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Как отметил Кадыров, в это не поверил бы «любой адекватный человек, не растерявший способность трезво мыслить» и подчеркнул, что скандал на Украине «не стоит выеденного яйца».

Кроме того, чеченский лидер заявил, что не был знаком с Уруским, сообщает Ura.ru. Как отметил Кадыров, «знал бы — не подпустил» его к себе, поскольку считает неприемлемыми контакты с «такими людьми».

«Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!», — заявил Кадыров.

