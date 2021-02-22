«Не стоит выеденного яйца»: Кадыров прокомментировал скандал с фото вице-премьера Украины
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал скандал из-за фотографии с выставки вооружений IDEX-2021 в ОАЭ, на которой рядом с ним запечатлен вице-премьер Украины Олег Уруский.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений за снимок с главой Чечни. Вице-премьер написал в своём Facebook, что оказался рядом с Кадыровым из-за протокола организаторов мероприятия.
«В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Как отметил Кадыров, в это не поверил бы «любой адекватный человек, не растерявший способность трезво мыслить» и подчеркнул, что скандал на Украине «не стоит выеденного яйца».
Кроме того, чеченский лидер заявил, что не был знаком с Уруским, сообщает Ura.ru. Как отметил Кадыров, «знал бы — не подпустил» его к себе, поскольку считает неприемлемыми контакты с «такими людьми».
«Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!», — заявил Кадыров.
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