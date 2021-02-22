Вице-премьер Украины объяснил своё фото с главой Чечни
Вице-премьер Украины Олег Уруский написал в своём Facebook, что оказался на общем фото рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым из-за протокола организаторов выставки вооружений IDEX-2021 в ОАЭ.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль разместил в своём «Фейсбуке» снимок, на котором Уруский стоит рядом с Кадыровым, и потребовал от вице-премьера объяснений.
Уруский заявил, что на фото - официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, где его, как главу украинской правительственной делегации, «разместили рядом с главой Чечни согласно протоколу государства-организатора».
«Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке», - написал вице-премьер.
Уруский отметил, что личных контактов у него с Кадыровым не было. Он добавил, что впредь не намерен «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, дабы не давать повода для разговоров от «неуверенном поведении и слабости украинской стороны».
Ранее Украина представила на международной выставке IDEX крылатую ракету «Нептун». Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в эфире НСН усомнился в правдивости характеристик ракеты и заявил, что в основе её, скорее всего, «российская ракета».
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