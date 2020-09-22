«Не слышат»: Зюганов рассказал о тщетных попытках убедить Путина

Предложенная коммунистами программа не находит поддержки ни в Госдуме, ни в Кремле, посетовал в интервью RT лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По словам политика, он не раз обращался к коллегам с планом действий в условиях затяжного кризиса, когда «шесть лет подряд люди продолжают нищать», а те «соглашаются, молчат и не голосуют».

Зюганов добавил, что выступает за создание системы противовесов и контроля исполнительной власти, потому что «если в стране нет людей, к которым всерьёз прислушивается правитель — неизбежен хаос». По признанию Зюганова, со своими предложениями он обращался к «Путину, и всем остальным».

«Когда беседую, у меня ощущение, что они слушают. Слушают, но не слышат», - отметил лидер КПРФ.

В июле Зюганов пожаловался, что «кто-то в администрации президента» отрезает возможность его общения с главной государства. По мнению политолога Марата Баширова, это объясняется тем, что Зюганов «обманул» Владимира Путина.

