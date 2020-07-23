Обманул Путина: Политолог о нежелании президента встречаться с Зюгановым

Президент России Владимир Путин перестал встречаться с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, потому что тот не сдержал своё слово. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

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Зюганов в начале года вместе с руководителями других фракций выразил готовность конструктивно участвовать в обсуждении работы по поправкам к Конституции.

«Но коммунисты вместо этого решили вывести народ на улицы. Если человек обманул, то зачем с ним встречаться?» - приводить комментарий Баширова Ura.ru.

Зюганов 22 июля пожаловался, что «кто-то в администрации» президента РФ отрезает возможность его общения с Путиным, хотя раньше между ними на протяжении многих лет был полноценный диалог.

Как утверждает Баширов, в действительности глава государства получает все заявки на встречи, и уже сам решает, кому отказать.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Геннадий ЗюгановКПРФВладимир Путин
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