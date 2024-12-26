«Хотят нас выкурить!»: Климов заявил, что крушение сухогруза Ursa Major выгодно США и Британии

«Это случилось в Средиземном море, судя по всему, в нейтральных водах. С Алжиром, например, у нас хорошие отношения, а Испания входит в блок НАТО. Сегодня надо опираться на свои силы в расследовании. Выгодно это многим, к сожалению. Это выгодно всем тем, кто не хочет укрепления позиции России на морях, не только в Средиземном море, а в целом на морях. Нас очень хотели бы выкурить с международных морских просторов… США, например, этого просто не скрывают, Великобритания также прямо об этом говорит. Политики Европейского Союза неоднократно об этом говорили. Им это выгодно», - рассказал он.

По его словам, в данном случае работали профессионалы, а сама акция похожа на почерк спецслужб Великобритании.

«А кто сделал, это уже другой вопрос. Это могли сделать фанатики, которых подписали на эту акцию. Но очевидно, что операция была проведена профессионалами, просто так такие вещи не происходят. Обычно такими вещами занимаются структуры типа британской SAS. Я не говорю, что они это сделали, но это похоже на их акции. Они заточены на проведение диверсионных операций, в том числе, как раз в море. Будут изучены все детали. Когда следствие покажет, кто и что, возмездие должно быть неотвратимым. Сейчас у нас есть военная дипломатия, есть возможность через межпарламентские связи выходить на тех лиц, от которых реально что-то зависит. Мы будем объяснять последствия подобных событий. Это же безопасность морских перевозок в целом», - подытожил собеседник НСН.

Грузовое судно Ursa Major («Большая Медведица» - лат.) 2009 года постройки вышло под флагом России из Санкт-Петербурга во Владивосток 12 января. В пункт назначения оно должно было прибыть 22 января, однако по данным издания Español, потерпело крушение между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран. Из 16 членов экипажа удалось спасти 14 человек, двое пропали без вести, передает «Радиоточка НСН».

