Не самоцель. В Кремле прокомментировали идею присоединения России к G7

Возобновление формата «большой восьмёрки» не рассматривается в качестве самоцели Россией. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул в связи с этим, что многие международные вопросы эффективнее решать в формате G20, отмечает РИА ФАН. По словам Пескова, сегодня неэффективно дискутировать глобальные мировые проблемы без участия целого ряда стран, в том числе Китая и Индии.

Ранее Владимир Путин в процессе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметил, что Москва считает полезными любые контакты со странами «большой семерки». Так он ответил на вопрос журналистов о возможности возобновления G8. При этом президент РФ уточнил, что Москва не ставит себе это как «как самоцель».

После этого президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского лидера пригласить Россию на саммит G7 в следующем году, который пройдёт состоится в Америке.

Вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook опубликовал условия возвращения России в G8. Среди них он назвал «возвращение Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков». Член комитета Совета федерации Франц Клинцевич в комментарии Телеканалу «360» назвал его в связи с этим «еще не состоявшимся политиком».

