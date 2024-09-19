«Не просто же так!»: В Польше намекнули Киеву на «бонусы» за помощь в ЕС

Польский политолог Якуб Корейба заявил НСН, что ни России, ни Украине в конфликте никто не помогает просто так. 

Венгрия на посту председателя в ЕС выторговывает для себя необходимые условия, заявил НСН польский политолог Якуб Корейба. Он отказался комментировать планы Польши на этом посту, но признал, что никто не помогает Украине в конфликте с Россией «просто так», всем нужны «бонусы».

Польша намерена использовать свое предстоящее председательство в Евросоюзе для давления на Украину с целью эксгумации жертв Волынской резни, сообщают польские СМИ. Рычагом давления станет шестимесячное председательство Польши в ЕС, которое начинается в январе 2025 года. Варшава будет играть ключевую роль в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Сейчас в ЕС председательствует Венгрия. Корейба не стал комментировать догадки польских СМИ.

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«Венгрия пытается сейчас реализовывать свои национальные интересы, используя свое особое положение. Венгрия хочет выторговать для себя то, что ей нужно. Орбан не верит западным проектам и считает, что будущее принадлежит китайцам. Насколько он прав или не прав, покажет будущее. Украинский конфликт – это некая арена, в рамках которого страны реализуют свои интересы. Ни России, ни Украине в этом конфликте никто не помогает просто так. Это нормально. Государства созданы, чтобы использовать международные отношения и приносить что-то хорошее для своих граждан, какие-то бонусы. Все страны так делают», - подчеркнул он.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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