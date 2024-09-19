«Не просто же так!»: В Польше намекнули Киеву на «бонусы» за помощь в ЕС
Польский политолог Якуб Корейба заявил НСН, что ни России, ни Украине в конфликте никто не помогает просто так.
Венгрия на посту председателя в ЕС выторговывает для себя необходимые условия, заявил НСН польский политолог Якуб Корейба. Он отказался комментировать планы Польши на этом посту, но признал, что никто не помогает Украине в конфликте с Россией «просто так», всем нужны «бонусы».
Польша намерена использовать свое предстоящее председательство в Евросоюзе для давления на Украину с целью эксгумации жертв Волынской резни, сообщают польские СМИ. Рычагом давления станет шестимесячное председательство Польши в ЕС, которое начинается в январе 2025 года. Варшава будет играть ключевую роль в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Сейчас в ЕС председательствует Венгрия. Корейба не стал комментировать догадки польских СМИ.
«Венгрия пытается сейчас реализовывать свои национальные интересы, используя свое особое положение. Венгрия хочет выторговать для себя то, что ей нужно. Орбан не верит западным проектам и считает, что будущее принадлежит китайцам. Насколько он прав или не прав, покажет будущее. Украинский конфликт – это некая арена, в рамках которого страны реализуют свои интересы. Ни России, ни Украине в этом конфликте никто не помогает просто так. Это нормально. Государства созданы, чтобы использовать международные отношения и приносить что-то хорошее для своих граждан, какие-то бонусы. Все страны так делают», - подчеркнул он.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину, передает «Радиоточка НСН».
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