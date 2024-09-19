«Не просто же так!»: В Польше намекнули Киеву на «бонусы» за помощь в ЕС

Венгрия на посту председателя в ЕС выторговывает для себя необходимые условия, заявил НСН польский политолог Якуб Корейба. Он отказался комментировать планы Польши на этом посту, но признал, что никто не помогает Украине в конфликте с Россией «просто так», всем нужны «бонусы».

Польша намерена использовать свое предстоящее председательство в Евросоюзе для давления на Украину с целью эксгумации жертв Волынской резни, сообщают польские СМИ. Рычагом давления станет шестимесячное председательство Польши в ЕС, которое начинается в январе 2025 года. Варшава будет играть ключевую роль в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Сейчас в ЕС председательствует Венгрия. Корейба не стал комментировать догадки польских СМИ.