«Не по Макрону шапка»: Затулин объяснил «флирт» Франции с Казахстаном давлением США
Макрон пытается доказать свою самостоятельность в международных делах, но его связь с США слишком очевидна, сказал НСН Константин Затулин.
Президент Франции Эммануэль Макрон своими визитами в Казахстан и Узбекистан и созданием коалиции против движения ХАМАС пытается показать самостоятельность в международных вопросах, но зависимость Парижа от Вашингтона слишком очевидна. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее сообщалось, что Макрон посетил с визитом Казахстан и Узбекистан. По данным агентства Bloomberg, президент Франции обсудит с руководством этих стран поставки урана, острая нехватка которого стала ощущаться Парижем после разрыва торговых отношений с Мали и Нигером. Затулин отметил, что французский лидер изо всех сил пытается доказать самостоятельность и вес в международных делах.
«Макрон только что признал формирование антихамасовской коалиции, чем вызвал одобрение со стороны Израиля и негодование в мусульманских странах. Многие предпринятые им ходы впоследствии не выдерживают напряжения. Попытка президента Франции поиграть в Шарля де Голля во внешней политике оказалась несостоятельной. В первую очередь это связано с тем, что его взаимосвязь с США, которые постоянно ставят Макрона на место и пресекают его попытки самостоятельности, слишком очевидна. От самостоятельной и порой строптивой Франции не осталось и следа, сегодня Макрон — американский сателлит. Создается впечатление, что не по Макрону шапка, которую он пытается на себя надеть в международных делах», — сказал Затулин.
Собеседник НСН добавил, что Макрон ищет возможность получить уран и в Монголии.
«Это еще весной стало темой переговоров между президентами Франции и Монголии. Идут разговоры о возможности подряда на строительство атомной электростанции в Монголии французами в обмен на поставки урана. В Узбекистане и Казахстане эта тема, по всей вероятности, действительно будет одной из главных», — заявил эксперт.
В заключение Затулин усомнился в том, что Узбекистан и Казахстан выиграют от сотрудничества с Францией.
«Активизация отношений Франции с Узбекистаном и Казахстаном (для России ничего хорошего в этом нет) — из разряда флирта Макрона с Арменией. Например, на практике обещания поставки оружия оборачиваются продажей оружия. Но наши соседи — самостоятельные государства, которые, конечно, не исключают для себя никаких контактов, в том числе и с теми, кто с нами враждует. У них есть конкретная заинтересованность продолжать сотрудничество с Европой, с которой мы ссоримся», — подытожил он.
Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов заявил, что Франция и США пытаются установить свое влияние на Южном Кавказе и обнулить влияние России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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