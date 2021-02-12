«Не ошибается»: Нарышкин оценил сообщение МИД о связи российской оппозиции с Западом

Министерство иностранных дел России «не ошибается и не преувеличивает», когда сообщает о связи российской несистемной оппозиции с Западом. С таким заявлением выступил глава СВР Сергей Нарышкин. По его мнению, людей, сотрудничающих с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами, «должен употребляться другой термин», пишет РИА Новости.

Захарова призвала перестать называть сторонников Навального оппозицией

Напомним, ранее на этой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО и ЕС в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая протестные настроения, пишет РИА Новости. По ее словам, власти стран Запада поддерживают распространение фейковых новостей через соцсети, а IT-компании продвигают информацию с призывами к несанкционированным акциям в России, тем самым вмешиваясь во внутренние дела страны, подчеркивает РИА ФАН.

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:Мария ЗахароваОппозицияМИД РФСергей Нарышкин
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