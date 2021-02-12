«Не ошибается»: Нарышкин оценил сообщение МИД о связи российской оппозиции с Западом

Напомним, ранее на этой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО и ЕС в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая протестные настроения, пишет РИА Новости. По ее словам, власти стран Запада поддерживают распространение фейковых новостей через соцсети, а IT-компании продвигают информацию с призывами к несанкционированным акциям в России, тем самым вмешиваясь во внутренние дела страны, подчеркивает РИА ФАН.

