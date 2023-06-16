«Не мы водили за нос»: Путин о бездействии стран, подписавших Минские соглашения

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что партнеры, подписавшие Минские соглашения, «водили нас за нос».

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«Не мы водили за нос наших партнеров, а они, подписывая Минские соглашения, не собирались ничего делать», - сказал президент.

Российский лидер также заявил, что война на Украине была начата киевским режимом в 2014 году при поддержке спонсоров на Западе.

По его словам, планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Владимир ПутинМинские Соглашения

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