«Не мы водили за нос»: Путин о бездействии стран, подписавших Минские соглашения
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что партнеры, подписавшие Минские соглашения, «водили нас за нос».
«Не мы водили за нос наших партнеров, а они, подписывая Минские соглашения, не собирались ничего делать», - сказал президент.
Российский лидер также заявил, что война на Украине была начата киевским режимом в 2014 году при поддержке спонсоров на Западе.
По его словам, планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru