«Не мы водили за нос»: Путин о бездействии стран, подписавших Минские соглашения

«Не мы водили за нос наших партнеров, а они, подписывая Минские соглашения, не собирались ничего делать», - сказал президент.

Российский лидер также заявил, что война на Украине была начата киевским режимом в 2014 году при поддержке спонсоров на Западе.

По его словам, планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает «Радиоточка НСН».

