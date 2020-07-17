Не «медовый месяц»: Песков оценил отношения РФ и США

Отношения между Россией и США никогда не были очень близкими, и сейчас нет повода для «медового месяца». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Авторадио».

«Чтобы был "медовый месяц", сначала надо пожениться, а жениться никто не собирается», - отметил представитель Кремля.

На фоне пандемии коронавируса на международной арене есть «ростки» взаимодействия, в том числе между Москвой и Вашингтоном, признал Песков. Однако в конкретных делах перехода на «более благоприятный режим» взаимодействия пока нет, подчеркнул он.

