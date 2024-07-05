Премьер Британии Сунак уходит в отставку после провала консерваторов на выборах

Глава правительства Великобритании Риши Сунак объявил о своей отставке. Он также оставит пост лидера Консервативной партии после поражения на выборах в парламент.

Произойдёт это, когда будет определён его преемник. Сунак в своём обращении выразил сожаление в связи с поражением, однако подчеркнул, что мнение народа — единственное, что имеет значение.

«Я услышал ваш гнев, разочарование, и беру на себя ответственность за эту потерю», - заявил уходящий премьер-министр.

«Кир – умиротворитель?»: Лейбористы сбросили Сунака с кресла премьера Британии

Партия консерваторов (тори) потерпела разгромное поражение на выборах 4 июля. По предварительным данным, лейбористы получают 412 мест в Палате общин, правящая Консервативная партия - только 120. Третий результат показали либеральные демократы - 71 мандат.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», свои места в парламенте, помимо Сунака, потеряют экс-премьер министр Лизз Трасс, а также министры обороны, юстиции, образования, культуры и спорта, транспорта и по делам ветеранов.

Официальные результаты выборов будут объявлены сегодня позднее.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ОтставкаПремьер-министрВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры