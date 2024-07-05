Премьер Британии Сунак уходит в отставку после провала консерваторов на выборах
Глава правительства Великобритании Риши Сунак объявил о своей отставке. Он также оставит пост лидера Консервативной партии после поражения на выборах в парламент.
Произойдёт это, когда будет определён его преемник. Сунак в своём обращении выразил сожаление в связи с поражением, однако подчеркнул, что мнение народа — единственное, что имеет значение.
«Я услышал ваш гнев, разочарование, и беру на себя ответственность за эту потерю», - заявил уходящий премьер-министр.
Партия консерваторов (тори) потерпела разгромное поражение на выборах 4 июля. По предварительным данным, лейбористы получают 412 мест в Палате общин, правящая Консервативная партия - только 120. Третий результат показали либеральные демократы - 71 мандат.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», свои места в парламенте, помимо Сунака, потеряют экс-премьер министр Лизз Трасс, а также министры обороны, юстиции, образования, культуры и спорта, транспорта и по делам ветеранов.
Официальные результаты выборов будут объявлены сегодня позднее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru