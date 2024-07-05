Премьер Британии Сунак уходит в отставку после провала консерваторов на выборах

Глава правительства Великобритании Риши Сунак объявил о своей отставке. Он также оставит пост лидера Консервативной партии после поражения на выборах в парламент.

Произойдёт это, когда будет определён его преемник. Сунак в своём обращении выразил сожаление в связи с поражением, однако подчеркнул, что мнение народа — единственное, что имеет значение.

«Я услышал ваш гнев, разочарование, и беру на себя ответственность за эту потерю», - заявил уходящий премьер-министр.